Набор реагентов ВектоHBe-антиген д/иммунофер. выяв. Е-антигена вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови 12х8 определений D-0576

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоHBe-антиген д/иммунофер. выяв. Е-антигена вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови 12х8 определений D-0576- Реагенты диагностические