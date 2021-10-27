Набор реагентов ВектоHBcAg-IgM д/опред. иммуноглоб. кл. М к core-антигену вируса гепатита В 12х8 определений D-0564 t2-8C

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоHBcAg-IgM д/опред. иммуноглоб. кл. М к core-антигену вируса гепатита В 12х8 определений D-0564 t2-8C- Реагенты диагностические