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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Глюкоза-Витал для определения глюкозы №4 250МЛ В05.31
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Глюкоза-Витал для определения глюкозы №4 250МЛ В05.31

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Глюкоза-Витал для определения глюкозы №4 250МЛ В05.31- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    12
    Набор реагентов Глюкоза-Витал для определения глюкозы №4 250МЛ В05.31

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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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