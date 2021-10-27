Набор реагентов ИМ - Ольвекс для обнаружения и определения титра гетерофильных антител Инфекционного мононуклеоза (ИМ) в сыворотке крови, для применения in vitro 20 мкл - 20, 10 мкл - 40 Реагент 1 -0,4 МЛ, Реагент 2 - 5 МЛ, Реагент 3 - 0,1 МЛ, Реагент 4 - 0,1 МЛ 055.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2009/05678 ТУ 9398-045-44276594-2009 12 месяцев 1037800054786 153570 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест) Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Кальций-2-Ольвекс для определения концентрации кальция в сыворотке или плазме крови, моче, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 - 100 МЛ, Калибратор - 2 МЛ 018.002 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2013/367 ТУ 9398-063-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000288 202590 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке, хромоген Арсеназо III Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Иммуноглобулин IgG для анализатора Humastar 600 200 определений 11502600 ФСЗ 2009/04769 от 13.07.2009 Хуман ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Иммуноглобулины IgM для анализатора Humastar 600 250 опр. 11503600 ФСЗ 2009/04769 от 13.07.2009 Хуман ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Кальций для анализаторов Beckman Coulter AU для определения кальция 200МЛ OSR60117 ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012 Бекмен Культер Инк. США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов IgG общий-ИФА-БЕСТ д/опред. иммуноглоб. кл. G в крови 12х8 определений А-8662 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ИФА «Сыворотка, содержащая HBsAg» (ВЛК HBsAg) д/внутрилаб. контроля качества исследований 1 0538 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов IgG-ИФА-БЕСТ-стрип для определения иммуноглобулинов класса G №18662 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов IgA общий-ИФА-БЕСТ д/опред. иммуноглоб. кл. A 12х8 определений А-8666 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Картридж с реагентом i-STAT EG6+ для анализатора i-STAT 25 определений 03P77-25 ФСЗ 2011/10992 от 03.11.2011 Эбботт Поинт оф Кеа Инк США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Кальций-2-Ольвекс для определения кальция в крови и моче 100МЛ 018.002 №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину