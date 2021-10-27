Набор реагентов Сифилис-АгКЛ-РМП Комплект 1, 1000 опр. 03.07 для определения антигена кардиолипинового для реакции микропреципитации 1000 определений 03.07 ФСР 2011/09957 от 30.10.12 ЗАО "ЭКОЛАБ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Сифилис-АгКЛ-РМП Комплект 1, 1000 опр. 03.07 для определения антигена кардиолипинового для реакции микропреципитации 1000 определений 03.07 ФСР 2011/09957 от 30.10.12 ЗАО "ЭКОЛАБ" Россия- Реагенты диагностические