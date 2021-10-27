Набор реагентов Эритротест-Цоликлон Анти-АВ 10МЛ ФСР 2008/04007 от 31.12.2008 ТУ 9398-001-27575295-2004 1037739232398 ООО "Гематолог" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для выявления Mycoplasma hominis 1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов электрод хлора для анализатора Konelab 981596 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для определения мочевины для анализатора биохимического 1000 определений 10507 Хуман ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для выделения ДНК трихомонаса вагиналис методом ПЦР Трихо-Ген №1 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для выявления антител к вирусу ГЕПАТИТА С в сыворотке (плазме) или цельной крови комплект №1 ООО "ФАКТОР-МЕД ПРОДАКШН" на 100 анализов Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для выделения ДНК кандиды альбиканс методом ПЦР Канд-Ген №1 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Для пробоподготовки, окрашивания и заключения под покровное стекло гистологических и цитологических препаратов 1 Формалин 10% 10000МЛ 06-001/L 9398-001-89079081-2012 1087847027290 ООО "ЭРГОПРОДАКШН" Россия забуференный Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови 8х60МЛ/8х15МЛ №1 21580 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов для определения Железосвязывающей способности №50 11554 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ДС-ИФА-Анти-ЦМВ-G для определения антител к вирусу ЦМВ 96 определений СМ-151 ФСР 2010/07838 от 03.03.2017 ТУ 9398-052-05941003-2015 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину