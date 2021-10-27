Набор реагентов Железо -31 для определения железа в крови 200МЛ В24.31 ФСР 2011/10913 от 24.10.2016 АО "ВИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Железо -31 для определения железа в крови 200МЛ В24.31 ФСР 2011/10913 от 24.10.2016 АО "ВИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН" Россия- Реагенты диагностические