Набор реагентов Бета-2-микроглобулин для определения бета-2-микроглобулина в моче и сыворотке методом ИФА 96 определений 416-5005 Оргентек Диагностика ГмбХ Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Бета-2-микроглобулин для определения бета-2-микроглобулина в моче и сыворотке методом ИФА 96 определений 416-5005 Оргентек Диагностика ГмбХ Германия- Реагенты диагностические