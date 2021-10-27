Набор реагентов Билирубин-Ново для анализатора биохимического для определения билирубина общего 200МЛ В-8021 РЗН 2017/6205 от 07.09.2017 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Билирубин-Ново для анализатора биохимического для определения билирубина общего 200МЛ В-8021 РЗН 2017/6205 от 07.09.2017 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические