Набор реагентов Холестерин ЛПВП Медика Корпорейшн для анализатора EasyRA для определения ЛПВП 156МЛ 10211-4 ФСЗ 2008/02833 от 11.11.2008 США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Холестерин ЛПВП Медика Корпорейшн для анализатора EasyRA для определения ЛПВП 156МЛ 10211-4 ФСЗ 2008/02833 от 11.11.2008 США- Реагенты диагностические