Набор реагентов Альфа-амилаза ДиаС для определения содержания альфа-амилазы в сыворотке и плазме крови для анализатора DIRUI CS-T240 540 определений 170МЛ D10050021 АО "ДИАКОН-ДС"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Альфа-амилаза ДиаС для определения содержания альфа-амилазы в сыворотке и плазме крови для анализатора DIRUI CS-T240 540 определений 170МЛ D10050021 АО "ДИАКОН-ДС"- Реагенты диагностические