Картридж к фильтру для воды Барьер-7 Железо №6

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды Барьер-7 Железо №6- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод