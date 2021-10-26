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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Тест-полоска набор для выявления наркотических веществ COC-mAMP-BZO 50ШТ R1 IK 200609
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тест-полоска набор для выявления наркотических веществ COC-mAMP-BZO 50ШТ R1 IK 200609

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-полоска набор для выявления наркотических веществ COC-mAMP-BZO 50ШТ R1 IK 200609- Реагенты диагностические
    10
    Тест-полоска набор для выявления наркотических веществ COC-mAMP-BZO 50ШТ R1 IK 200609

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 6400
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "ОМК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5423,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6400
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6400c НДС
    • ООО "Дженерал Медикал Системс"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5423,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6400
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6400c НДС
    • ООО "РОМИСЛАВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5423,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6400
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6400c НДС
    • ООО "ФИЛОФЕЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5423,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6400
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6400c НДС

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