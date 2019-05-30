Доска обрезная хвойная 1 сорт 6М 150ММ 150ММ
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
Не указана
Доска обрезная хвойная 1-2 сорт 150х25ММ 6М естественной влажности ГОСТ 8486-86 Россия
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 975₽
Доска обрезная 1 сорт 50x150x6000, 25x150x6000, 40x150x6000ММ не более 22% ГОСТ 8486-86
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
Не указана
Доска обрезная террасная лиственница 145х45ММ 3М
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
Не указана
Доска обрезная строганная сосна 30х100ММ 4М сухая Блок-хаус для забора
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
Не указана
Доска обрезная строганная хвойная 100х25ММ 4М ГОСТ 8486
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
Не указана
Доска обрезная строганная сосна 195х21ММ 6М имитация бруса
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
Не указана
Доска обрезная сосна 50x150ММ 6М ГОСТ 8486-86
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
Не указана
Доска обрезная сосновая 50х200х4000ММ
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 2279,76₽
Доска обрезная сосна 28х141ММ 4М Блок-хаус для стен
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
Не указана
Доска обрезная сосна 2 сорт 25x150ММ 6М 16%
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 12780₽
Доска обрезная сосна 1 сорт 50х200ММ 6М
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 14390₽