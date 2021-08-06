Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-АНТИ-HEV-M Набор реагентов для выявления антител класса IgМ к вирусу гепатита Е в сыворотке или плазме крови человека не более 100 мкл 2 часов общего времени инкубаций не менее 8 часов не менее 12 месяцев ТУ 9398-040-05941003-2006 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия

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