Диагностикум сальмонел. О-антиг.1,9,12 эритроцитарный микро жидкий 3МЛ 1ШТ ООО "Био-Диагностика"
Препараты диагностические
от 400₽
Диагностикум эритроцитарный сальмонел. О-групп.3,10 групп Е жидкий для РА №1
Препараты диагностические
от 4490,64₽
Диагностикум сальмонел. О-аг серогруппа С1 6,7 эритроцитарный набор №2 50МЛ 1ШТ М23 ООО "Био-Диагностика"
Препараты диагностические
от 425,45₽
Гель для УЗК на водной основе АКС при дефектоскопии и толщинометрии различных конструкционных материалов ведро 5КГ -30...+100ГРАД ЦЕЛЬС
Препараты диагностические
Не указана
Диагностикум О9 антигенный лиоф. д/диагностич. целей эритроцитарный кишечноиерсиниозный сухой 10ШТ 2-8ГРАД ЦЕЛЬС ФГУП СПБНИИВС ФМБА РОССИИ
Препараты диагностические
от 346,74₽
Диагностикум сальмонел. О-антиг.1,4,12 групп эритроцитарный жидкий 3МЛ 1ШТ АО "НПО "МИКРОГЕН"
Препараты диагностические
от 373,21₽
Диагностикум бактериальный шигеллезный эритроцитарный жидкий к шигеллам - Зонне для РПГА 1ШТ
Препараты диагностические
от 4622,8₽
Диагностикум эритроцит. сыпнотифозный жидкий для РНГА набор №1
Препараты диагностические
от 14967,78₽
Диагностикум бактериальный эрит.кишечноиерсин.О9 антиген.лиоф д/диагн.целей сухой +2...+8ГРАД ЦЕЛЬС 10ШТ
Препараты диагностические
от 4370,01₽
Диагностикум бактериальный эритроцит. менингокок. полисахаридн. гр.С 1ШТ
Препараты диагностические
от 12824,84₽
Диагностикум Азопирам для контроля предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения ГОСТ 12.1.007-76 ТУ 9398-001-71345108-2004
Препараты диагностические
Не указана
Гель для УЗК Сигнал-1 канистра 5КГ
Препараты диагностические
от 8040₽