Проволока низкоуглеродистая 1.14ММ SuperArc L-56 (5,7 кг) ED029042
Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали
от 479,48₽
Проволока низкоуглеродистая О-1Ц 1.6ММ ГОСТ 3282-74
Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали
от 272158,36₽
Проволока низкоуглеродистая стальная ВР-1 5ММ для армирования ЖБК ГОСТ 6727-80
Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали
от 45,01₽
Проволока низкоуглеродистая общего назначения повышенной точности термически обработанная 6ММ ГОСТ 3282-74
Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали
от 50000₽
Проволока низкоуглеродистая 4.0-О-С 4ММ ГОСТ 3282-74
Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали
от 144₽
Проволока низкоуглеродистая 3ММ ГОСТ 3282-74
Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали
от 150000₽
Проволока низкоуглеродистая 1.0-О-Ч 1ММ ГОСТ 3282-74
Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали
от 110244₽
Проволока низкоуглеродистая 3.0-ТН-С 3ММ ГОСТ 3282-74
Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали
от 101184₽
Проволока низкоуглеродистая 3.45-П-I-10 3.45ММ ст10 50% ГОСТ 5663-79
Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали
от 135264₽
Проволока низкоуглеродистая 3.45-I-25 3.45ММ ст25 50% ТУ 3-80-80
Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали
от 119904₽
Проволока низкоуглеродистая 5ММ ст10 50% ТУ 3-80-80
Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали
от 112146₽
Проволока низкоуглеродистая 1.6-О-Ч 1.6ММ ГОСТ 3282-74
Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали
от 96₽