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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов ID NaCl DiaMed для анализатора иммуногематологич. для определения агглютининов хлодовых 48 опр. 005014V Швейцария
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    Набор реагентов ID NaCl DiaMed для анализатора иммуногематологич. для определения агглютининов хлодовых 48 опр. 005014V Швейцария

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ID NaCl DiaMed для анализатора иммуногематологич. для определения агглютининов хлодовых 48 опр. 005014V Швейцария- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
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    Набор реагентов ID NaCl DiaMed для анализатора иммуногематологич. для определения агглютининов хлодовых 48 опр. 005014V Швейцария

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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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