Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов ID-Diluent 1 DiaMed для анализатора иммуногематологич. фл. 1 200МЛ 009160V Швейцария
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов ID-Diluent 1 DiaMed для анализатора иммуногематологич. фл. 1 200МЛ 009160V Швейцария

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ID-Diluent 1 DiaMed для анализатора иммуногематологич. фл. 1 200МЛ 009160V Швейцария- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    7
    Набор реагентов ID-Diluent 1 DiaMed для анализатора иммуногематологич. фл. 1 200МЛ 009160V Швейцария

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    УПАК
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ДЕЛЬРУС-НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Набор реагентов Азопирам-Комплект Комплект: амидопирин, раствор в изопропиловом спирте 90МЛ, анилин солянокислый, раствор в изопропиловом спирте 10МЛ, инструкция по применению 200МЛ РОО "Спбое" Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов АСТ-Витал для анализатора биохимического для определения АсАт 100 определений фл. №1 В02.15
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов антитела к CD20 L26 мышиные моноклональные д/иммуногистохим. исследований 1МЛ №1 NCL-L-CD20-L26
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов АСТ-УФ-Ново жидкая форма для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови 500МЛ
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов АСТ-УФ-Ново для анализатора биохимического для определения АсАт комплект №1 100МЛ В-8080 жидкая форма
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов аллерген биотинилированный эпителия кошки д/опред. иммуноглоб кл. Е в биологических жидкостях 120 опр. е1-FL Др.Фооке-Ахтеррат Лаборатория ГмбХ Германия №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Alpha Naphthol д/опред. альфа-наптола д/анализатора 30 опр. В1010-42А Сименс Хелскеа Дианостикс Инк. США №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов аллерген мяса курицы д/опред. иммуноглобулина класса Е 120 опр. BIOTIN/AG-F83 Др.Фооке-Ахтеррат Лаборатория ГмбХ Германия фл. №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов АЛТ-4-Ольвекс для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови, анализаторы, для применения in vitro 1 мл - 500, 0,2 мл - 2500 Реагент 1 - 500мл, Реагент 2 - 2 фл., Реагент 3 - 50 мл 001.034 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13963 ТУ 9398-060-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000963 187380 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Ацетоин 100 определений 10003369 ФСЗ 2010/07333 от 30.07.2010 Эрба Лахема с.р.о. Чехия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Аспартатаминотрансфераза-ДиаС д/опред. АсАт 540 опр. №1 170МЛ D10260021
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Альфа-амилаза для анализатора Humastar 600 780 опр. 12028600 ФСЗ 2010/08794 от 29.12.2010 Хуман ГмбХ Германия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Позвонить