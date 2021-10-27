Набор реагентов Антитела к Виментину Вентана Медикал Системс для анализатора Ventana 50 опр. ФСЗ 2009/05437 от 03.02.2016 США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Антитела к глиадину, cкрининг для анализатора Alegria для определения антител к глиадину 24 опр. 416-2340S-24 ФСЗ 2012/11770 от 20.03.2012 Оргентек Диагностика ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ANCA-screen для анализатора Alegria для определения антинейтрофильных антител 24 опр. 416-3890-24 Оргентек Диагностика ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АмплиСенс Аскаридозы-FL для выявления ДНК Ascaris spp. методом ПЦР 55 опр. RG,iQ,Mx,Dt,FEP ФСР 2012/13912 от 25.09.2012 ТУ 9398-197-01897593-2012 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Amylase-EPS для анализатора биохимического для определения альфа-амилазы 150 тестов флакон №1 21534 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АЛТ-УФ-Ново жидкая форма для анализатора биохимического для определения АлАт 100МЛ B-8078 РЗН 2017/6210 от 07.09.2017 ТУ 9398-574-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов антитела к CD20 L26 мышиные моноклональные д/иммуногистохим. исследований 1МЛ №1 NCL-L-CD20-L26 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Альбумин ФС д/опред. альбумина в крови 100 определений №1 10051 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Albumin д/анализатора д/опред. альбумина 250МЛ 12547 БиоСистемс С.А. Испания фл. №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Альбумин для анализатора биохимического для определения альбумина 900МЛ 10560600 ФСЗ 2010/08794 от 29.12.2010 Хуман ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Альбумин Диас для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови человека д/анализатора Сапфир 1000 определений 264МЛ S 24 10 022 021 2 г/л 20 2-25 градСГРАД ЦЕЛЬС 12 месяцев АО "ДИАКОН-ДС" Россия Измерение альбумина в сыворотке используется для диагностики и мониторинга заболеваний печени, например, цирроза печени. Кроме того, уровень альбумина является индивидуальным индикатором состояния здоровья и питания. Реагенты диагностические Не указана В корзину