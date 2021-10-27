Набор реагентов ID ДиаКлон Анти-Jka DiaMed для иммуногематологич. исследований №12 007321 Швейцария

Набор реагентов аллерген мяса курицы д/опред. иммуноглобулина класса Е 120 опр. BIOTIN/AG-F83 Др.Фооке-Ахтеррат Лаборатория ГмбХ Германия фл. №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АЛТ-4-Ольвекс для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови, анализаторы, для применения in vitro 1 мл - 500, 0,2 мл - 2500 Реагент 1 - 500мл, Реагент 2 - 2 фл., Реагент 3 - 50 мл 001.034 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13963 ТУ 9398-060-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000963 187380 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Ацетоин 100 определений 10003369 ФСЗ 2010/07333 от 30.07.2010 Эрба Лахема с.р.о. Чехия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Аспартатаминотрансфераза-ДиаС д/опред. АсАт 540 опр. №1 170МЛ D10260021 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Альфа-амилаза для анализатора Humastar 600 780 опр. 12028600 ФСЗ 2010/08794 от 29.12.2010 Хуман ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Альфа-амилаза ДиаС для определения содержания альфа-амилазы в сыворотке и плазме крови для анализатора DIRUI CS-T240 540 определений 170МЛ D10050021 АО "ДИАКОН-ДС" Реагенты диагностические от 35230 ₽ В корзину

Набор реагентов АСО-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС д/опред. антистрептолизина О методом латекс-агглютинизации 250 опр. 303.1.250 ООО "НПФ "АБРИС+" Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АсАт для анализатора биохимического для определения АсАт 1550 опр 12021600 ФСЗ 2008/02395 от 01.08.2008 Хуман ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Architect Фолат реагент для анализаторов Architect i1000sr/i2000sr для определения фолата 100 определений 1P7425 ФСЗ 2011/10303 от 27.02.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ARCHITECT HBeAg калибратор для анализатора Architect для определения антител к Hbe Ag 100 определений 8МЛ 6C3201 ФСЗ 2009/04340 от 28.08.2017 Эбботт Лабораториз Б.В. США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов альбумин Системный реагент для анализатора ERBA 1760 опр. 10х44МЛ XSYS0001 №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину