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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов ID DAT IgG1/IgG3 DiaMed д/анализатора иммуногематологич. для определения IgG1/IgG3 в разведении 12 опр. 004043 Швейцария
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов ID DAT IgG1/IgG3 DiaMed д/анализатора иммуногематологич. для определения IgG1/IgG3 в разведении 12 опр. 004043 Швейцария

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ID DAT IgG1/IgG3 DiaMed д/анализатора иммуногематологич. для определения IgG1/IgG3 в разведении 12 опр. 004043 Швейцария- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    6
    Набор реагентов ID DAT IgG1/IgG3 DiaMed д/анализатора иммуногематологич. для определения IgG1/IgG3 в разведении 12 опр. 004043 Швейцария

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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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