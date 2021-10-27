Набор реагентов АсАт для анализатора биохимического для определения АсАт 1550 опр 12021600 ФСЗ 2008/02395 от 01.08.2008 Хуман ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Architect Фолат реагент для анализаторов Architect i1000sr/i2000sr для определения фолата 100 определений 1P7425 ФСЗ 2011/10303 от 27.02.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ARCHITECT HBeAg калибратор для анализатора Architect для определения антител к Hbe Ag 100 определений 8МЛ 6C3201 ФСЗ 2009/04340 от 28.08.2017 Эбботт Лабораториз Б.В. США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов альбумин Системный реагент для анализатора ERBA 1760 опр. 10х44МЛ XSYS0001 №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Architect Ферритин реагент для анализатора Architect i/AxSYM для определения ферритина 500 опр. 8МЛ 7K5935 ФСЗ 2011/10303 от 27.02.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Альфа-амилаза (CNPG3) для определения альфа-амилазы в крови и моче 6х50МЛ 12028 ФСЗ 2010/08794 от 29.12.2010 Хуман ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Альбумин- UTS д/анализатора биохимич. д/опред. альбумина 100 определений АЛБ-017-100 ООО "ЭЙЛИТОН" Россия флакон №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Альбумин-Ново для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым 2х100МЛ 8025 Реагенты диагностические от 774,4 ₽ В корзину

Набор реагентов Антитела к Виментину Вентана Медикал Системс для анализатора Ventana 50 опр. ФСЗ 2009/05437 от 03.02.2016 США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Антитела к глиадину, cкрининг для анализатора Alegria для определения антител к глиадину 24 опр. 416-2340S-24 ФСЗ 2012/11770 от 20.03.2012 Оргентек Диагностика ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ANCA-screen для анализатора Alegria для определения антинейтрофильных антител 24 опр. 416-3890-24 Оргентек Диагностика ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину