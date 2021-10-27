Набор реагентов Стероид ИФА - 17-ОН-прогестерон для количественного определения концентрации 17-ОН-прогестерона в сыворотке и плазме крови 96 определений 100-31 ФСР 2011/12298 от 11.01.2017 ООО "Компания Алкор Био" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Стероид ИФА - 17-ОН-прогестерон для количественного определения концентрации 17-ОН-прогестерона в сыворотке и плазме крови 96 определений 100-31 ФСР 2011/12298 от 11.01.2017 ООО "Компания Алкор Био" Россия- Реагенты диагностические