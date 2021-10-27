Набор реагентов ВектоХанта-IgM для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к хантавирусам 12х8 определений 4904 ФСР 2011/12203 от 03.04.2017 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоХанта-IgM для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к хантавирусам 12х8 определений 4904 ФСР 2011/12203 от 03.04.2017 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические