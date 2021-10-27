Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов ВектоХанта-IgM для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к хантавирусам 12х8 определений 4904 ФСР 2011/12203 от 03.04.2017 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
Набор реагентов ВектоХанта-IgM для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к хантавирусам 12х8 определений 4904 ФСР 2011/12203 от 03.04.2017 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоХанта-IgM для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к хантавирусам 12х8 определений 4904 ФСР 2011/12203 от 03.04.2017 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические
Набор реагентов Хлориды-Ольвекс для определения концентрации хлоридов в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 200, 0,2 мл - 1000 Реагент 1 - 180МЛ, Реагент 2 - 20МЛ, Калибратор - 1МЛ 014.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2009/05938 ТУ 9398-021-44276594-2004 24 месяца 1037800054786 21.20.23.110-00000435 310560 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия колориметрический метод с тиоцианатом (родонит), по конечной точке
Реагенты диагностические
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Набор реагентов Хлорид кальция 0.025М для определения Кальция хлорида Т1902 Ткоаг Иреланд Лимитед Ирландия
Реагенты диагностические
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Набор реагентов ХламиБест Trahomatis IgM д/опред. иммуноглоб. класса М 1 1966
Реагенты диагностические
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Набор реагентов ХламиБест С trachomatis-lgG для определения иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis 96 определений 1964
Реагенты диагностические
от 4501,2₽
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Набор реагентов ХламиБест С trachomatis-lgG для определения иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis 96 определений 1964
Реагенты диагностические
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Набор реагентов Hb A1c CALIBRATORS для электрофореза 1.2МЛ 4755 Себиа С.А. Франция
Реагенты диагностические
Не указана
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Набор реагентов Got для анализатора Konelab для определения АсАт 160 определений 981771 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия №1
Реагенты диагностические
Не указана
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Набор реагентов GPO-PAP д/опред. триглицеридов в сыворотке и плазме крови 250МЛ №1 C23.5.50 ООО "НПФ "АБРИС+"
Реагенты диагностические
Не указана
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Набор реагентов Фосфор для анализатора Beckman Coulter AU для определения фосфора 200МЛ 6222 Бекмен Культер Инк. США