Набор реагентов Альфа-амилаза (CNPG3) для определения альфа-амилазы в крови и моче 6х50МЛ 12028 ФСЗ 2010/08794 от 29.12.2010 Хуман ГмбХ Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Альфа-амилаза (CNPG3) для определения альфа-амилазы в крови и моче 6х50МЛ 12028 ФСЗ 2010/08794 от 29.12.2010 Хуман ГмбХ Германия- Реагенты диагностические