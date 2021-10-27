Набор реагентов Auto-Creatinine liquicolor для анализатора биохимического для определения креатинина 1250 тестов 10052600 ФСЗ 2009/04769 от 13.07.2009 Хуман ГмбХ Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Auto-Creatinine liquicolor для анализатора биохимического для определения креатинина 1250 тестов 10052600 ФСЗ 2009/04769 от 13.07.2009 Хуман ГмбХ Германия- Реагенты диагностические