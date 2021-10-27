Набор реагентов Альбумин для анализатора биохимического для определения альбумина 900МЛ 10560600 ФСЗ 2010/08794 от 29.12.2010 Хуман ГмбХ Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Альбумин для анализатора биохимического для определения альбумина 900МЛ 10560600 ФСЗ 2010/08794 от 29.12.2010 Хуман ГмбХ Германия- Реагенты диагностические