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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Контрольный материал Turbidos 2 уровня для рутинного контроля качества при выполнении турбидиметрических тестов 2x(2х3)МЛ 13010 ФСЗ 2007/00906 от 21.12.2007 Хуман ГмбХ Германия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Контрольный материал Turbidos 2 уровня для рутинного контроля качества при выполнении турбидиметрических тестов 2x(2х3)МЛ 13010 ФСЗ 2007/00906 от 21.12.2007 Хуман ГмбХ Германия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Контрольный материал Turbidos 2 уровня для рутинного контроля качества при выполнении турбидиметрических тестов 2x(2х3)МЛ 13010 ФСЗ 2007/00906 от 21.12.2007 Хуман ГмбХ Германия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
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    Набор реагентов Контрольный материал Turbidos 2 уровня для рутинного контроля качества при выполнении турбидиметрических тестов 2x(2х3)МЛ 13010 ФСЗ 2007/00906 от 21.12.2007 Хуман ГмбХ Германия

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    УПАК
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    • ООО "ЛАБИНВЕСТ"
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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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