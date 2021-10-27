Набор реагентов Контрольный материал Turbidos 2 уровня для рутинного контроля качества при выполнении турбидиметрических тестов 2x(2х3)МЛ 13010 ФСЗ 2007/00906 от 21.12.2007 Хуман ГмбХ Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Контрольный материал Turbidos 2 уровня для рутинного контроля качества при выполнении турбидиметрических тестов 2x(2х3)МЛ 13010 ФСЗ 2007/00906 от 21.12.2007 Хуман ГмбХ Германия- Реагенты диагностические