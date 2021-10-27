Набор реагентов АмплиПрайм РИБО-преп для экстракции РНК/ДНК из клинического материала 100 определений K2-9-Et-100 ФСР 2008/03147 от 24.03.2017 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АмплиПрайм РИБО-преп для экстракции РНК/ДНК из клинического материала 100 определений K2-9-Et-100 ФСР 2008/03147 от 24.03.2017 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия- Реагенты диагностические