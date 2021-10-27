Набор реагентов АЧТВ высокочувствительный для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 10х3МЛ Т1204 ФСЗ 2008/01314 от 27.03.2008 Ткоаг Иреланд Лимитед Ирландия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АЧТВ высокочувствительный для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 10х3МЛ Т1204 ФСЗ 2008/01314 от 27.03.2008 Ткоаг Иреланд Лимитед Ирландия- Реагенты диагностические