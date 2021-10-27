Набор реагентов ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность для определения индекса авидности иммуноглобина класса G к вирусу простого герпеса I,II типа 48 опр. D-2156 РЗН 2013/447 от 29.03.2017 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность для определения индекса авидности иммуноглобина класса G к вирусу простого герпеса I,II типа 48 опр. D-2156 РЗН 2013/447 от 29.03.2017 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические