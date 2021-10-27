Набор реагентов АлАт для анализатора биохимического для определения АлАт 400 опр. 12022 ФСЗ 2008/02395 от 01.08.2008 Хуман ГмбХ Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АлАт для анализатора биохимического для определения АлАт 400 опр. 12022 ФСЗ 2008/02395 от 01.08.2008 Хуман ГмбХ Германия- Реагенты диагностические