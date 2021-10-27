Набор реагентов СтероидИФА-ДГЭА-сульфат для количественного иммуноферментного определения дегидроэпиандростеронсульфата в сыворотке крови 96 определений 100-20 ФСР 2011/10274 от 01.03.2017 ООО "Компания Алкор Био" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов СтероидИФА-ДГЭА-сульфат для количественного иммуноферментного определения дегидроэпиандростеронсульфата в сыворотке крови 96 определений 100-20 ФСР 2011/10274 от 01.03.2017 ООО "Компания Алкор Био" Россия- Реагенты диагностические