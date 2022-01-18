Бумага для копировально-множительной техники глянцевая MEGAJET GLOSSY PREMIUM A4 240Г/М² 25ЛИСТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники глянцевая MEGAJET GLOSSY PREMIUM A4 240Г/М² 25ЛИСТ- Бумага для аппаратов и приборов