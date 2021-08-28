Кабель контрольный универсальный КУИН нг(А)-FRLS ВЭК ХЛ 2х2х1 не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране, в проволочной броне, от -60 до +80С, D-15.2мм ГОСТ 1508-78

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель контрольный универсальный КУИН нг(А)-FRLS ВЭК ХЛ 2х2х1 не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране, в проволочной броне, от -60 до +80С, D-15.2мм ГОСТ 1508-78- Кабели контрольные