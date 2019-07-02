Изделие из марли, ваты и полотна - специального назначения . Повязка антимикробная,стерильная с хлоргексидином из двухслойного нетканого атравматического полотна 6х10см ТУ 9393-017-42965160-2003 Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Изделие из марли, ваты и полотна - специального назначения . Повязка антимикробная,стерильная с хлоргексидином из двухслойного нетканого атравматического полотна 6х10см ТУ 9393-017-42965160-2003 Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами