Изделие из марли, ваты и полотна - специального назначения . Салфетка антисептическая с перекисью водорода из нетканого материала ТУ 9398-053-42965160-2012

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Изделие из марли, ваты и полотна - специального назначения . Салфетка антисептическая с перекисью водорода из нетканого материала ТУ 9398-053-42965160-2012- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами