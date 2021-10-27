Набор реагентов Цоликлон анти-D-lgG д/опред. групп крови человека д/теста с желатином 10 опр. 20008

Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «SARS-CoV-2-ПЦР». Вариант 2. Набор реагентов для обратной транскрипции и амплификации РНК вируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «SARS-CoV-2-ПЦР-ОТ» 96 определений № РЗН 2020/10032 от 14.04.2020 г. ТУ 21.20.23-002-28597318-2020 Кат. № МТ-П-С1-01.96 инструкция по применению., паспорт ООО "МЕДИПАЛТЕХ"

Реагенты диагностические

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