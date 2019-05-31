Припой оловянно-свинцовый ПОС-60 пруток 8ММ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 636₽
Припой оловянно-свинцовый Зубр Мастер 0.1КГ олово 60%, свинец 40% ЗАО "Зубр ОВК" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 520,8₽
Припой оловянно-свинцовый без флюса ПОС 61 Т2 2ММ олово 59-61%, свинец 39-41% ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 2849,99₽
Баббит БК2-100-60 ГОСТ 1209
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 8-3 трубчатый 1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-2 проволока 5-8ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Германий монокристаллический для применения в инфракрасной технике ТУ 48-4-330-75 АО "ГЕРМАНИЙ"
Германий необработанный
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 10 Прв КР0.8 проволока 0.8ММ 3.2КГ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС-61 проволока 1.2-1.9ММ 8.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Проволока баббитовая Б-83 2,0-4ММ Область применения баббита Б83: Подшипники работающие при больших скоростях и средних нагрузках. Подшипники турбин, крейцкопфные, мотылевые и рамные подшипники малооборотных дизелей, опорные подшипники гребных валов. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Цирконий йодидный ГОСТ 11930.3-79 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия
Цирконий и изделия из него, сплавы на основе циркония, порошки
Не указана
Порошок металлический алюминий+цинк А-80-13 ТУ 1791-001-40707672-2010
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 4080₽