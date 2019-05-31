Припой оловянно-свинцовый ПОС-60 пруток 8ММ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 636 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый Зубр Мастер 0.1КГ олово 60%, свинец 40% ЗАО "Зубр ОВК" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 520,8 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый без флюса ПОС 61 Т2 2ММ олово 59-61%, свинец 39-41% ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 2849,99 ₽ В корзину

Баббит БК2-100-60 ГОСТ 1209 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 8-3 трубчатый 1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-2 проволока 5-8ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Германий монокристаллический для применения в инфракрасной технике ТУ 48-4-330-75 АО "ГЕРМАНИЙ" Германий необработанный Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 10 Прв КР0.8 проволока 0.8ММ 3.2КГ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС-61 проволока 1.2-1.9ММ 8.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Проволока баббитовая Б-83 2,0-4ММ Область применения баббита Б83: Подшипники работающие при больших скоростях и средних нагрузках. Подшипники турбин, крейцкопфные, мотылевые и рамные подшипники малооборотных дизелей, опорные подшипники гребных валов. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Цирконий йодидный ГОСТ 11930.3-79 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия Цирконий и изделия из него, сплавы на основе циркония, порошки Не указана В корзину