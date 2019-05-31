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    Главная / Торговый портал / Плиты, листы, полосы и ленты титановые / Рулон алюминий АД1Н 0.8х1200ММ ГОСТ 13726-97
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Рулон алюминий АД1Н 0.8х1200ММ ГОСТ 13726-97

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рулон алюминий АД1Н 0.8х1200ММ ГОСТ 13726-97- Плиты, листы, полосы и ленты титановые
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    Рулон алюминий АД1Н 0.8х1200ММ ГОСТ 13726-97

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    Цена
    от 317624,14
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    Единица измерения:
    Т
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    Поставщики
    • ООО "ИНКОМ-МЕТАЛЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      269173
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      317624,14
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      317624,14c НДС

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