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Набор реагентов ЛаймБест-IgG для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов 12х8 определений D-1452 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ЛаймБест-IgG для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов 12х8 определений D-1452 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические