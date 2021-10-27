Набор реагентов Холестерин Медика Корпорейшн для анализатора EasyRA для определения холестерина 156МЛ 10204-4 ФСЗ 2008/02833 от 11.11.2008 США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Холестерин ЛПВП Медика Корпорейшн для анализатора EasyRA для определения ЛПВП 156МЛ 10211-4 ФСЗ 2008/02833 от 11.11.2008 США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Холестерин ЛПВП для анализаторов Beckman Coulter AU для определения холестерина ЛПВП, in vitro 144МЛ OSR6187 ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012 1 Бекмен Культер Инк. США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Холестерин ЛПНП для анализаторов Beckman Coulter AU для определения холестерина ЛПНП 144МЛ OSR6183 ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012 Бекмен Культер Инк. США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Газ калибровочный (Calibration gases 1) Радиометр Медикал АпС 962-183 РЗН 2015/2415 от 12.02.2015 Дания Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Гамма-ГТ-ВИТАЛ для анализатора для определения гамма-глутамилтрансферазы 50МЛ В07.04 №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Chlamydophila pneumoniaе-IgG-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniaе 96 определений 1944 Реагенты диагностические от 6340,4 ₽ В корзину

Набор реагентов Холестерин (Chod-Pod метод) д/анализаторов BS д/опред. холестерина 160 определений №1 105-000820-00 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Хлориды-Ольвекс для определения концентрации хлоридов в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 200, 0,2 мл - 1000 Реагент 1 - 180МЛ, Реагент 2 - 20МЛ, Калибратор - 1МЛ 014.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2009/05938 ТУ 9398-021-44276594-2004 24 месяца 1037800054786 21.20.23.110-00000435 310560 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия колориметрический метод с тиоцианатом (родонит), по конечной точке Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Хлорид кальция 0.025М для определения Кальция хлорида Т1902 Ткоаг Иреланд Лимитед Ирландия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ХламиБест Trahomatis IgM д/опред. иммуноглоб. класса М 1 1966 Реагенты диагностические Не указана В корзину