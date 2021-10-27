Характеристики

Набор реагентов для определения холестерина высокой плотности (HDL Cholesterol liquicolor) (вид 103420), Кат.№10084, 80 мл. 160 тестов. Наборы реагентов для биохимических исследований in vitro. Human GmbH, Федеративная Республика Германия. Кол-во исследований: 160. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Пробы: сыворотка, плазма. Линейность: в диапазоне от не более 0 до не менее 3,9 ммоль/л. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат, калибратор (лиофилизат, концентрация указана на этикетке флакона). Реагенты готовы к использованию. Цветовая кодировка крышек. Фасовка: 1х60 мл; 1х20 мл; 1х4 мл. Стабильность реагентов после вскрытия: при температуре хранения +2...8°С – не менее 1 месяца.