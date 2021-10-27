Набор реагентов Плазма контрольная патология (TriniCHECK Control 2) для рутинного контроля качества в клинических лабораториях при выполнении тестов 10 опр. Т4102 Ткоаг Иреланд Лимитед Ирландия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Плазма контрольная патология (TriniCHECK Control 2) для рутинного контроля качества в клинических лабораториях при выполнении тестов 10 опр. Т4102 Ткоаг Иреланд Лимитед Ирландия- Реагенты диагностические