Набор реагентов ВектоРубелла-IgМ для определения иммуноглобина класса М к вирусу краснухи D-2554 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоРубелла-IgМ для определения иммуноглобина класса М к вирусу краснухи D-2554 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические