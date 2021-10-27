Набор реагентов Амилаза панкреатическая для определения альфа-амилазы панкреатической в крови и моче 4*10МЛ/2*5МЛ 12009 Хуман ГмбХ Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Амилаза панкреатическая для определения альфа-амилазы панкреатической в крови и моче 4*10МЛ/2*5МЛ 12009 Хуман ГмбХ Германия- Реагенты диагностические