Набор реагентов Глюкоза-Ольвекс для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 200, 0,2 мл - 1000 Реагент 1 - 200 мл, Реагент 2 - 2 фл., Калибратор - 5 мл 005.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2007/00086 ТУ 9398-001-44276594-02 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000202 248780 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: реакция Триндера; GOD-PAP; с глюкозооксидазой по конечной точке Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Глюкоза-Ново (500) для определения глюкозы в крови и моче 2х250МЛ B-8056 РЗН 2017/6475 от 15.11.2017 ТУ 9398-586-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Глюкоза ФКД для определения глюкозы в крови 1 400МЛ 1072 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Глюкоза-Ново для анализатора биохимического для определения глюкозы 500 опр. АО "ВЕКТОР-БЕСТ" фл. №1 В-8056 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Глюкоза Медика Корпорейшн для анализатора EasyRA 4*39МЛ 10201-4 США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Глюкоза для анализатора ERBA №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ID LISS/Coombs д/анализатора иммуногематологич. д/опред. антигена 48 опр. №1 004014V Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ID-Diluent 2 DiaMed для анализатора иммуногематологич. фл. 1 200МЛ 009260V Швейцария Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ID DiaClon Rh-subgroups + K DiaMed для анализатора иммуногематологич. для определения антигена 48 опр. 002124V Швейцария Реагенты диагностические от 30580 ₽ В корзину

Набор реагентов Гепарин-тест д/опред. тромбин-гепаринового времени свертывания ТГВС 006 №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ГепатитИФА-HBsAg для анализатора иммуноферментного для определения антигена вируса гепатита В 96 определений ТУ 9398-218-98539446-2010 200-16 ФСР 2011/12131 от 17.10.2011 ООО "Компания Алкор Био" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину