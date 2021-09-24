Аппарат для чистки обуви Clean Boot Family XLD-G4 37х21х33СМ 90ВТ 220В 7.5КГ 150МЛ щетки предварительной очистки 2ШТ/ щетки полировки 2ШТ
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
от 26400₽
Фен для волос отельный Centek CT-2251 2200ВТ настенный 2 режима мощности, 2 режима температуры, холодный обдув белый
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
от 1916,4₽
Фен для волос Merida Hotel EJB501 1500ВТ настенный 5 режимов нагрева белый IP 24 58х20х11.5СМ
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Фен для волос Philips BHD351/30 2100ВТ 6 регулировок скорости черный 1494758
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
от 3093,12₽
Аппарат для чистки обуви офисный Eco Line Эко Стандарт Р 46х30х83СМ 90ВТ 1350ОБ/МИН 220В 16КГ
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
от 31000₽
Аппарат для чистки обуви комбинированный Clean Boot XLD-XD 53х34х92СМ 1200ОБ/МИН 220В 22КГ
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
от 27150₽
Аппарат для чистки обуви Eco Line Эко Полирол 41х25х31СМ 40ВТ 1350ОБ/МИН 220В 12КГ 300МЛ
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
от 24570₽
Аппарат для чистки обуви Gastrorag JCX-12 25.8x40x24СМ 536507
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
от 6480₽
Фен для волос ручной/не складной Elite classic 2000 настенный
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Аппарат для чистки обуви машинка Prestige Compact 48х23х26СМ 100ВТ 1300ОБ/МИН 230В 9КГ 150МЛ
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
от 28986₽
Аппарат для чистки обуви автоматический Эко Комфорт Лайт 32х42х95СМ
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
от 47000₽
Аппарат для чистки обуви машинка Saro ESP 006 258х400х240СМ SR-328-1050
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
от 13526,6₽