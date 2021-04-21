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    Главная / Торговый портал / Кабели связи станционные и распределительные / Провод связи телефонный распределительный ТРП-2х0.5 УХЛ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Провод связи телефонный распределительный ТРП-2х0.5 УХЛ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод связи телефонный распределительный ТРП-2х0.5 УХЛ- Кабели связи станционные и распределительные
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    Провод связи телефонный распределительный ТРП-2х0.5 УХЛ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1501,2
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10800
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10800c НДС
    • ООО "ЭКО СВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1251
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1501,2
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1501,2c НДС
    • ООО 'ПромСтройКонсалтинг'
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,51
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4,15
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Провод ТРП-УХЛ 2х0.5 Ед. изм-я Км.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ульяновская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Томская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Пермский край, Тюменская область, Кировская область, Свердловская область, Оренбургская область, Красноярский край, Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Самарская область, Республика Татарстан (Татарстан)
      Подробнее
      4,15c НДС

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