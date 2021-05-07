Диск жесткий HDD HP EG0600FBVFP 600ГБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН 600МБ/С
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Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
Характеристики
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Минимальная партия
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Регионы поставки
Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область