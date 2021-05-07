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    Главная / Торговый портал / Устройства запоминающие внутренние / Диск жесткий HDD HP EG0600FBVFP 600ГБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН 600МБ/С
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Диск жесткий HDD HP EG0600FBVFP 600ГБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН 600МБ/С

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диск жесткий HDD HP EG0600FBVFP 600ГБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН 600МБ/С- Устройства запоминающие внутренние
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    Диск жесткий HDD HP EG0600FBVFP 600ГБ SAS 2.5" 10000ОБ/МИН 600МБ/С

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    Цена
    от 9199,99
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    • ООО "Икс-ком"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      56251
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      56251
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      56251c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      41699,15
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      49205
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      49205c НДС
    • ПАО "Газпром автоматизация"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39936
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      47124,48
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      47124,48c НДС
    • ООО "АЙТИ ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38135,59
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      45000
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      45000c НДС
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37509,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      44261
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      44261c НДС
    • ООО "БРИГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35169,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      41500
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      41500c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33065
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      39016,7
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      39016,7c НДС
    • ООО "КОМПСТАР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31204,23
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      36821
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      36821c НДС
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27457,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      32400
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      32400c НДС
    • ООО "ПРОВОДОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27161,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      32050
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ульяновская область, Тюменская область
      Подробнее
      32050c НДС
    • Прайм-техсервис
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28800
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28800c НДС
    • ООО "ФИРМА МР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22947
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27077,46
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Hewlett-Packard, EG0600FBVFP HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Республика Коми
      Подробнее
      27077,46c НДС
    • ООО "КМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22923,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27050
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      27050c НДС
    • ООО "ВИЗИТ ПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22118,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26100
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      26100c НДС
    • ООО "Сервер Комплект"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21186,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25000
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      25000c НДС
    • ООО "ДЖОЙН ИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23040
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      23040c НДС
    • ООО "БРИГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19268,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      22737
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      22737c НДС
    • ООО "О2"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17796,61
      Ставка НДС, %
      18.0
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      21000
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      0
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    • ООО "ГТС-ЭНЕРГО"
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      Цена без НДС, руб.
      16500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19800
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      19800c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
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      Цена без НДС, руб.
      16552,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19532
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19532c НДС
    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11512,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13815
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13815c НДС
    • ООО "АЙТИ-ВОРКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11640
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11640c НДС
    • ГУРОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      11500
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11500c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ КАСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7666,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9199,99
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9199,99c НДС
    • АО "КОМПАНИЯ "ВИЗАРД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • АО "КОМПАНИЯ "ВИЗАРД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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