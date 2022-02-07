Повязка Матопат Каннула Пласт стерильная 5х7.2 для фиксации канюль на нетканой основе №50 MA-161-MMMM-069 ТЗМО С.А. Польша

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка Матопат Каннула Пласт стерильная 5х7.2 для фиксации канюль на нетканой основе №50 MA-161-MMMM-069 ТЗМО С.А. Польша- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами