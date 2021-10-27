Набор реагентов ВектоТоксо-IgА для определения иммуноглобина класса А к Toxоplasma gondii D-1754 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоТоксо-IgА для определения иммуноглобина класса А к Toxоplasma gondii D-1754 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические